Moren prop de 170 persones en un atac al nord del Sudan del Sud

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
Prop de 170 persones, entre elles uns 80 membres de les forces de seguretat, han mort en uns enfrontaments registrats aquest diumenge a Ruweng, al nord del Sudan del Sud, segons han confirmat les autoritats, que no descarten que la xifra augmenti en les pròximes hores.
El ministre d'Informació i Cultura de Ruweng, James Monyluak Mijok Thon, ha recalcat que "el nombre confirmat de morts és de 169", abans d'afirmar que entre ells hi ha 90 "dones, nens i ancians". "La resta són membres de les forces regulars de l'exèrcit i la policia", ha especificat.
Així, ha acusat de l'atac les milícies del comtat de Mayom, i ha ressaltat que diumenge les autoritats es van posar en contacte amb el Govern de l'estat d'Unitat per alertar dels moviments detectats a la zona i demanar-los que intervinguessin per repel·lir-los, segons ha informat l'emissora sud-sudanesa Eye Radio.
"El Govern d'Unitat va enviar forces (...) un dia abans de l'incident, però el nombre d'atacants era molt elevat", ha lamentat Thon, qui ha demanat retre comptes. Entre els morts hi ha el comissionat del comtat d'Abiemnhom, Paulino Wan, i un altre alt càrrec d'aquesta zona, segons les autoritats.