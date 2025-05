Moren prop de 130 palestins en els atacs d'Israel d'aquest dijous contra la Franja de Gaza

MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys 127 palestins han mort com a conseqüència dels bombardejos perpetrats des del matí d'aquest dijous per l'Exèrcit israelià contra diferents punts de la Franja de Gaza.

Fonts mèdiques han confirmat aquesta xifra al diari 'Filastín', vinculat al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), apuntant a la localitat de Khan Yunis, al sud de l'enclavament palestí, com la més afectada pels atacs aeris de les Forces de Defensa d'Israel (FDI).

Com a conseqüència d'aquests nous bombardejos, l'Hospital Europeu de Gaza, situat en aquesta localitat, ha quedat fora de servei.

Al seu torn, s'han confirmat víctimes mortals en Rafah, també al sud de la Franja, així com a la ciutat de Gaza i en altres localitats al nord, com Beit Lahia, o Jabalia, on s'ha registrat almenys una quinzena de morts, després que els projectils caiguessin sobre un lloc d'oració i una clínica.