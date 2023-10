Moren en una presó de l'Equador els sicaris colombians implicats en l'assassinat de Villavicencio

MADRID, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Nacional d'Atenció a Privats de Llibertat (SNAI) de l'Equador ha informat que els sis sicaris colombians implicats en l'assassinat del candidat a la Presidència equatoriana Fernando Villaviencio, el passat 9 d'agost, han mort a la presó del Litoral, a la ciutat de Veracruz.

Els reus han estat trobats morts al pavelló 7 de la Penitenciaría, situada als afores de Guayaquil, i les circumstàncies exactes de les defuncions estan sota investigació. De moment, fonts carceràries han indicat al diari 'El Tiempo' que els sis reus han mort penjats, sense que existeixi confirmació oficial sobre aquest assumpte.

"Tots els morts són de nacionalitat colombiana i estaven implicats en l'assassinat de Fernando Villavicencio", ha confirmat el SNAI en un comunicat, recollit pel diari 'El Universal'. "El Govern nacional condemna aquest fet i ratifica la seva voluntat política per col·laborar amb les investigacions pertinents a fi d'identificar els responsables intel·lectuals del crim de l'excandidat", afegeix el comunicat.

Villavicencio va ser atacat i assassinat per diversos sicaris en finalitzar un míting polític del partit Moviment Construeix i, si bé la policia equatoriana va aconseguir arrestar aquests sis ciutadans colombians presumptament membres d'un grup de delinqüència organitzada colombiana, la investigació --amb el suport de l'FBI-- continua per identificar altres implicats.

El SNAI havia informat amb anterioritat que "aproximadament a les 16.00 hores d'aquest divendres 6 d'octubre, es va produir un esdeveniment a l'interior del Centre de Privació de Llibertat Masculí Guayas Nº1, pavelló 7, en el qual es van registrar sis persones mortes", tal com explicava un comunicat publicat en el seu compte de la xarxa social X.

En el mateix escrit, s'afegia que "un equip de Criminalísitca amb suport de les forces armades i la Policia Nacional havia ingressat al centre per dur a terme el procés legal corresponent a l'aixecament de cossos i a la seva identificació. Ara com ara, policies i militars vigilen el lloc dels fets".

El president de l'Equador, Guillermo Lasso, també s'ha pronunciat a X després de conèixer-se la notícia, amb un missatge en què ha assegurat que es reuniria per respondre davant els fets: "Després de la informació dels sis crims al Centre de Privació de Llibertat Nº. 1, a Guayaquil, concerto una reunió, immediatament, amb el Gabinet de Seguretat".

Lasso també ha afegit, en el seu tuit, que tornaria al país en les pròximes hores per atendre aquesta emergència i ha expressat que no hi haurà "ni complicitat ni encobriment, aquí es coneixerà la veritat".

Per la seva banda, l'organització ciutadana SOS Presons l'Equador ha assenyalat que els sis sicaris havien sol·licitat un trasllat a una presó més segura; petició denegada per les autoritats penitenciàries, abans d'indicar, segons informes de guàrdies del centre penitenciari, que els cadàvers "no presenten signes de tortura, ni ferides fruit de cap combat".