Moren 5 persones en un nou bombardeig turc contra un comboi civil en el nord de Síria

MADRID, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 5 persones han mort i altres 40 han resultat ferides aquest dijous en un nou bombardeig turc contra un comboi de civils que es dirigia a la presa de Tishrin, situada a la província siriana d'Alep (nord), segons l'Observatori Sirià de Drets Humans.

L'organisme, amb seu a Londres però amb informants al país àrab, ha assenyalat que entre les víctimes hi ha nens i dones, i que els ferits han estat traslladats a un hospital per rebre tractament. En la vespra, altres 5 persones, inclòs un conductor d'ambulància, van morir quan es dirigien a la presa per protestar pels atacs proturcs i mostrar el seu suport a les Forces Democràtiques Sirianes (FDS).

De fet, les FDS, que han xifrat en sis les víctimes mortals, han denunciat que "per segon dia consecutiu avions de guerra i drons turcs han atacat manifestacions pacífiques prop de la premsa, on els civils han estat exigint la fi dels atacs de l'ocupació turca i les seves faccions mercenàries".