Moren 3 persones a Jamaica mentre el país es prepara per a l'huracà de categoria 5 'Melissa'

MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys 3 persones han mort i 13 han resultat ferides a Jamaica mentre les autoritats i la població es preparen per rebre l'impacte de l'huracà de categoria 5 'Melissa', que tocarà terra aquest dimarts amb vents de gairebé 280 quilòmetres per hora.
Així ho ha confirmat a roda de premsa el ministre de Salut, Christopher Tufton, que ha precisat que els 3 morts han tingut relació directa amb arbres, segons ha recollit el diari 'Jamaica Observer'.
Segons ha relatat Tufton, un treballador sanitari ha mort a Saint Elizabeth quan duia a terme operacions de prevenció abans de l'arribada de l'huracà; una altra persona ha mort víctima d'un altre arbre caigut a la localitat d'Hanover, mentre que un home ha estat electrocutat quan talava arbres.