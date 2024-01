Moren onze persones, entre elles cinc nens, en un atac de Rússia contra una localitat en Donetsk, Ucraïna

MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys onze persones, entre elles cinc nens, han mort aquest dissabte en un atac executat per l'Exèrcit de Rússia contra la localitat ucraïnesa de Pokrovsk, situada a la província de Donetsk (est), segons han confirmat les autoritats d'Ucraïna.

El governador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha manifestat en el seu compte a Telegram que "els russos han colpejat la zona amb míssils S-300, matant onze persones i ferint altres vuit".

"L'enemic ataca cínicament a civils, intentant aconseguir la misèria més gran a la nostra terra. Seran castigats per tot", ha assenyalat després de l'atac, que ha provocat la condemna immediata del president ucraïnès, Volodimir Zelenski.

Zelenski ha lamentat que "més de deu persones, desafortunadament nens entre elles, han perdut la vida tràgicament". "Les meves condolences a tots els que han perdut un ésser estimat", ha dit, segons un comunicat publicat per la Presidència ucraïnesa.

"L'atac rus ha afectat edificis residencials i cases privades", ha assenyalat. "Els russos han de sentir, com sempre, que un bombardeig així no quedarà sense conseqüències per a l'Estat terrorista. Hem d'assegurar-nos d'això amb tota la nostra força, la nostra defensa i les nostres capacitats polítiques", ha agregat.

"Rebutjarem qualsevol manifestació del terrorisme rus, qualsevol intent de Rússia d'augmentar la seva pressió contra el nostre Estat, el nostre poble i les nostres posicions", ha assenyalat, abans de reiterar que les autoritats treballen perquè "l'enemic senti el veritable poder de les armes ucraïneses".