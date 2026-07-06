Onze morts i 46 ferits en nous bombardejos de Rússia contra Kíiv

MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Almenys onze persones han mort i 46 més han resultat ferides en uns nous bombardejos llançats des de diumenge a última hora per l'exèrcit de Rússia contra la capital d'Ucraïna, Kíiv, segons han confirmat les autoritats en l'últim recompte, si bé ja han alertat que la xifra de víctimes mortals podria continuar augmentant en les pròximes hores.
"Segons els metges, actualment hi ha onze víctimes de l'atac nocturn contra Kíiv", ha informat per les xarxes l'alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, que ha atribuït una de les morts a "un ferit que ha perdut la vida aquest matí a l'hospital". Els ferits, d'altra banda, s'enfilen a 46, dels quals 27 han estat hospitalitzats, "inclosos tres nens", ha subratllat.
El dirigent local ha alertat que "hi ha destrucció i danys a quatre districtes de la ciutat". "El districte de Podilski és el que més ha patit", ha advertit, després d'assenyalar els impactes a diversos blocs de pisos residencials del districte de Darnitski.
Els equips de rescat, que "també estan atenent les conseqüències de l'atac als districtes d'Obolonski i Holosivski", ja treballen a la zona i els metges s'han desplaçat fins als edificis on s'han produït els impactes, ha apuntat.
Aquesta situació coincideix amb la que ha descrit el governador de Kíiv, Timur Tkaxenko, qui ha lamentat que "la situació més greu es dona als districtes de Darnitsia i Podilski, on els russos han bombardat directament edificis d'habitatges de gran alçària. "La situació és canviant", ha incidit, després d'anotar que "s'estan duent a terme operacions de socors a més de 20 llocs".
La Força Aèria ucraïnesa ha indicat en un comunicat que les tropes russes han llançat durant la nit 351 drons i 68 míssils contra el país, inclosos sis míssils antibuc Zircon, 29 míssils balístics Iskander i Kalibr, i 33 míssils de creuer Kh-101.