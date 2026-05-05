Moren nou treballadors en l'explosió d'una mina al centre de Colòmbia

Europa Press/Contacto/Cristian Bayona
MADRID 5 maig (EUROPA PRESS) -
Les autoritats colombianes han confirmat aquest dimarts la mort dels nou treballadors que estaven atrapats a la mina La Trinidad, situada a la localitat de Sutatausa, departament de Cundinamarca, mentre que sis més han estat traslladats a un hospital del municipi d'Ubaté.
Així ho ha confirmat el governador de Cundinamarca, Jorge Rey Ángel, en un missatge a les xarxes socials, en el qual ha enviat el seu condol als familiars de les víctimes. "Lamentem profundament aquesta tragèdia", ha escrit.
Les sis persones que han pogut ser rescatades amb vida han estat traslladades a l'Hospital Regional El Salvador d'Ubaté per rebre tractament mèdic. "Les tasques d'atenció i verificació continuen en marxa amb l'acompanyament dels organismes de socors", ha dit.
Les víctimes treballaven a una profunditat d'uns 600 metres quan una acumulació de gasos, segons les primeres perquisicions, ha provocat l'explosió que els ha mantingut atrapats durant diverses hores.
En el moment de l'explosió hi havia quinze treballadors a l'interior de la mina, dels quals tres n'han aconseguit sortir pel seu compte, segons ha informat el governador de Cundinamarca.
L'Agència Nacional de Mineria ha comunicat que fa menys d'un mes va inspeccionar les instal·lacions i va emetre diverses alertes i recomanacions, entre les quals reforçar els sistemes de seguretat per la possibilitat d'ensorraments, explosions i control de la pols de carbó.