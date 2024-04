Moren nou persones, entre les quals tres nens, en un "atac massiu" de Rússia a Dnipró

MADRID, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys nou persones, entre les quals tres nens, han mort aquest divendres a Ucraïna a causa d'un "atac massiu" de l'exèrcit de Rússia contra la província de Dnipró (est), segons han denunciat les autoritats ucraïneses, que han assenyalat que prop de 30 civils han resultat ferits.

La Fiscalia ucraïnesa ha assenyalat a Telegram que "el nombre de morts ha augmentat a nou, entre els quals tres nens", després que el cap de l'oficina, Andrí Kostin, ha acusat Rússia d'"un atac massiu" i ha afirmat que alguns "edificis residencials" han estat destruïts.

"Els serveis d'emergència treballen als llocs atacats. Els fiscals i els agents estan documentant les conseqüències d'aquests crims de guerra", ha manifestat Kostin, qui ha afegit que han obert "procediments penals". "Els terroristes han de ser detinguts i castigats", ha reblat.

Per la seva banda, el governador de Dnipró, Serhí Lisak, ha parlat de "nit i matí durs" a causa d'"un altre atac massiu". "Alguns dels artefactes de l'enemic han estat abatuts", ha detallat, si bé ha lamentat que "malauradament, també hi ha "impactes" en territori ucraïnès.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha detallat que entre les ciutats afectades figuren Dnipró, Kriví Rih --la seva ciutat natal-- i Sinelnikove, i ha traslladat el seu condol als familiars i amics de les víctimes.

"Hem de derrotar el terrorisme rus. Això no només és una necessitat per al nostre estat i per als ucraïnesos, és una necessitat global. Rússia ha de retre comptes pel seu terrorisme, els seus míssils, els seus drons", ha abundat. "El món ho pot aconseguir i els socis tenen les capacitats necessàries. Això s'ha demostrat al Pròxim Orient i també ha de funcionar a Europa", ha resolt.

Zelenski ha fet referencia així a la implicació directa dels Estats Units, França i el Regne Unit a l'hora d'interceptar míssils i drons llançats per l'Iran dissabte passat contra Israel, en resposta al bombardeig executat l'1 d'abril contra el consolat iranià a la capital de Síria, Damasc, que va matar set membres de la Guàrdia Revolucionària Islàmica.