Moren nou persones i 70 resulten ferides en un atac "massiu" de Rússia contra Ucraïna

MADRID 24 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys nou persones han mort i 70 més han resultat ferides en un atac "massiu" perpetrat aquesta matinada per l'exèrcit de Rússia contra la capital ucraïnesa, Kíiv, segons ha denunciat la policia d'Ucraïna, tot i que la xifra de víctimes pot augmentar.

El Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna ha indicat a través de Telegram que "Rússia ha llançat un atac combinat massiu sobre Kíiv" i ha afirmat que el registre provisional és de 42 dels ferits, inclosos sis nens, que han estat hospitalitzats.

Així mateix, la policia ucraïnesa ha dit que "l'atac hostil amb míssils" ha provocat danys a sis districtes, inclosos danys en "edificis residencials i no residencials, establiments, vehicles i una estació de metro".

"L'operació de rescat està en marxa", ha apuntat en un missatge a Telegram, en el qual ha ressaltat que els agents "estan documentant les conseqüències d'aquest crim de guerra per part de Rússia".

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andrí Sibiha, ha denunciat que aquest "atac massiu amb míssils i drons", "juntament amb les demandes maximalistes russes", demostren que "l'obstacle per a la pau és Rússia, no pas Ucraïna".

Així mateix ha destacat que el president de Rússia, Vladímir Putin, demostra "que no respecta cap esforç de pau i que només vol continuar la guerra". "La feblesa i les concessions no aturaran aquest terror i aquesta agressió. Només la força i la pressió ho faran", ha resolt.

Els atacs han tingut lloc hores després que el president dels Estats Units, Donald Trump, afirmés que creu que ha arribat a un acord amb Rússia per posar fi al conflicte a Ucraïna, i ha apuntat que és el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, qui falta per afegir-s'hi.