Moren més de 50 persones per una explosió de gas en una mina de carbó a l'Iran

Pezeshkian trasllada les seves condolences i demana "millorar els estàndards de treball" en la mineria



MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

Al voltant de 50 persones han mort arran d'una explosió de gas en una mina de carbó situada a la província iraniana de Khorasandel Sud, a l'est del país, segons han confirmat les autoritats, que han assenyalat que les tasques de rescat continuen a la zona.

El succés, que va tenir lloc al voltant de les 21.00 hores de dissabte (hora local) en una mina de la localitat de Tabas, ha deixat 50 morts i més de 15 ferits hospitalitzats, a més de diversos desapareguts, tal com ha especificat el Departament d'Emergències provincial.

Així, ha manifestat que les tasques de rescat continuen i ha detallat que l'entrada dels equips a la mina tindrà lloc de manera "proporcional", un cop es redueixi el nivell de gas als túnels, segons ha recollit la cadena de televisió pública iraniana, IRIB.

Per la seva banda, el president iranià, Masud Pezeshkian, ha expressat les seves condolences als familiars de les víctimes i ha ordenat que les autoritats donin suport a les famílies i als ferits, segons un comunicat de la seva oficina. "He demanat que s'adoptin mesures per evitar que es repeteixin aquests incidents, millorant els estàndards de treball a les mines", ha resolt.

Les autoritats provincials han anunciat, a més, un període de dol de tres dies en record dels més de 50 morts en l'incident, al mateix temps que han traslladat les seves condolences als familiars dels miners morts i ferits en la tragèdia.