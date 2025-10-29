Moren més de 460 persones en un atac contra una maternitat d'Al-Fashir, al Sudan

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Més de 460 persones han mort en una maternitat de la localitat sudanesa d'Al-Fashir, situada a la regió de Darfur i escenari d'una nova onada d'atacs per part de les Forces de Suport Ràpid (FSR), que mantenien un setge sobre la zona des de fa un any i mig.
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha informat d'aquest "tràgic" incident, que inclou pacients i acompanyants. El director de l'agència, Tedros Adhanom, també ha denunciat el segrest de treballadors sanitaris a l'Hospital Maternitat Saudita.
"Tots els atacs contra l'atenció sanitària s'han d'aturar de manera immediata i incondicional", ha reclamat Tedros, que ha recordat la protecció que el dret internacional brinda a aquestes instal·lacions i també al seu personal. Des de l'esclat del conflicte l'abril del 2023, l'OMS ha constatat més de 1.200 morts en 185 atacs contra objectius sanitaris, amb 49 incidents i 966 víctimes mortals només aquest any.
El màxim responsable de l'organització ha reclamat a totes les parts un alto el foc.