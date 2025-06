Moren més de 100 persones a mans de grups armats al centre de Nigèria

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -

Amnistia Internacional Nigèria ha denunciat aquest dissabte la mort de més d'un centenar de persones en un atac perpetrat per homes armats a una aldea a l'estat nigerià de Benue, al centre del país, i ha instat les autoritats a frenar l'escalada "alarmant" de violència a la regió.

"L'assassinat horrorós de més de 100 persones per part d'homes armats que van envair Yelewata, des de divendres a la nit fins a la matinada del dissabte 14 de juny del 2025, mostra que les mesures de seguretat que el govern diu estar implementant a l'estat no funcionen", ha alertat l'ONG en una publicació a X.

L'organització ha subratllat que "hi ha desenes de ferits que s'han quedat sense poder rebre una assistència mèdica adequada" i que hi ha a més un gran nombre de persones desaparegudes.

Des d'AI Nigèria han insistit que les autoritats nigerianes han de posar fi "immediatament" a "l'escalada alarmant d'atacs a l'estat de Benue", on el "vessament de sang és gairebé diari" i on "massacres" com la d'aquest dissabte es perpetren "amb una impunitat total".

"El fracàs de les autoritats nigerianes a l'hora de frenar la violència costa vides i mitjans de subsistència a moltes persones, i sense una acció immediata es podrien perdre moltes més vides", ha sentenciat Amnistia, recordant que aquests atacs "han causat desplaçaments massius i podrien afectar la seguretat alimentària" de grans grups de població.