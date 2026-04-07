Moren un matrimoni i el seu fill de set anys en un atac ucraïnès contra la regió russa de Vladímir

MADRID 7 abr. (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones, un matrimoni i el seu fill de set anys, han mort aquest dimarts a causa d'un atac amb drons executat per l'exèrcit d'Ucraïna contra la regió russa de Vladímir, segons han denunciat les autoritats de Rússia, enmig de la guerra que va esclatar el febrer del 2022 per l'ordre d'invasió del president rus, Vladímir Putin.
El governador de Vladímir, Alexander Avdeyev, ha acusat Ucraïna de llançar atacs contra "infraestructura civil" a la regió i ha confirmat a través d'un missatge publicat a les xarxes socials la mort de tres persones a la localitat d'Aleksandrovski.
"Un dels drons ha impactat contra un edifici residencial amb dos apartaments. Han mort dos adults i el seu fill de set anys", ha apuntat, a l'hora que ha ressaltat que una nena de cinc anys, també filla de la parella, ha estat hospitalitzada després de patir "cremades" a causa de l'atac.
Així mateix, ha subratllat que "els veïns estan vius" i ha assegurat que l'incendi a l'edifici ja ha estat extingit pels bombers. "Envio el meu profund condol a les famílies de les víctimes", ha resolt, sense que Ucraïna s'hagi pronunciat ara per ara sobre els fets.