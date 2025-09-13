Moren de fam set palestins més, entre ells dos infants, per l'ofensiva d'Israel contra Gaza

Les autoritats gazianes eleven a 420 els morts per aquestes causes a l'enclavament, inclosos 145 infants
MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys set palestins, inclosos dos infants, han mort de fam durant l'últim dia a causa de l'ofensiva d'Israel contra la Franja de Gaza i les seves restriccions a l'entrega d'ajuda humanitària a la població, segons han denunciat aquest dijous les autoritats de l'enclavament palestí, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).
El Ministeri de Sanitat gazià ha indicat que, d'aquesta manera, la xifra de morts per aquestes causes ascendeix a 420, inclosos 145 nens. Així, 142 persones han mort, entre ells 30 infants, han mort de fam i desnutrició des que la Classificació Integrada de les Fases de la Seguretat Alimentària (CIF) designés a l'agost la Franja com una zona de fam.
L'ofensiva israeliana, desencadenada després dels atacs executats el 7 d'octubre del 2023 per diverses faccions palestines, ha deixat fins avui més de 64.750 palestins morts, segons les autoritats gazianes, enmig de les denúncies internacionals sobre les accions de l'exèrcit d'Israel a l'enclavament, especialment al voltant del bloqueig a l'entrega d'ajuda.