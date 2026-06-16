Moren els vuit tripulants a bord d'un bombarder B-52 nord-americà després d'estavellar-se a Califòrnia

MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -
Els vuit tripulants del bombarder B-52 Stratofortress de la Força Aèria dels Estats Units han mort en estavellar-se l'aeronau "immediatament després" de desenganxar en una missió de prova realitzada a la Base Aèria d'Edwards, a Califòrnia, segons han informat les autoritats militars.
"Avui, la Base Edwards de la Força Aèria ha patit una terrible tragèdia i hem perdut a vuit valents nord-americans. Aquest accident es considera fatal", ha assenyalat el coronel James Hayes, subcomandant de la unitat amfitriona de la base, en declaracions als mitjans.
Segons ha detallat, "es tractava d'un B-52 que estava en la fase inicial d'enlairament recolzant el programa de modernització de radars", en el que ha definit com una missió local de prova. "Ha desenganxat i immediatament després s'ha estavellat i incendiat", ha indicat Hayes.