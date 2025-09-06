Actualitzat 06/09/2025 14:56

Moren dues persones per atacs ucraïnesos a la regió russa de Bélgorod

Vista general d'un carrer de la ciutat russa de Bélgorod
Europa Press/Contacto/Anton Vergun

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han mort a conseqüència dels atacs llançats per les forces armades d'Ucraïna a la regió russa de Bélgorod, situada a l'altre costat de la frontera, segons les autoritats locals.

El governador regional, Viacheslav Gladkov, ha identificat les dues víctimes mortals com a conductors dels vehicles, un d'ells un autobús que va quedar completament destruït quan circulava per la zona de Valuiski. A més, diverses persones han resultat ferides per diferents incidents.

El Ministeri de Defensa rus ha confirmat l'enderrocament de tres drons entre la nit de divendres i la matinada de dissabte a la regió de Bélgorod. En total, serien 34 les aeronaus interceptades, vuit d'elles a Smolensk i catorze a la zona del mar Negre, segons el recompte oficial.

