GOBIERNO DE BRIANSK - Arxiu
MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort aquest dilluns a causa de diversos atacs amb drons de l'exèrcit ucraïnès contra regions russes, segons han denunciat les autoritats locals.
El governador de Briansk, Yegor Kovalchuk, ha detallat que una de les víctimes mortals és un home de 65 anys de la localitat de Brakhlov, abans de denunciar "un atac bàrbar per part d'un dron ucraïnès", situat al districte de Klímovsk.
"El nostre condol més sincer als seus familiars i amics", ha apuntat en un missatge a les xarxes socials, abans d'especificar que els sistemes de defensa antiaèria desplegats a la regió han destruït nou drons a aquesta zona de Rússia en les últimes 24 hores.
El governador de Perm, Dmitri Makhonin, ha assenyalat que una segona persona ha mort en un atac amb drons contra "una instal·lació industrial", un fet que deixa més dos ferits per metralla: "Els serveis d'emergència treballen al lloc dels fets", ha afirmat.
Per la seva banda, el Ministeri de Defensa rus ha especificat en un comunicat que durant la nit de diumenge i la matinada de dilluns s'han abatut 192 drons ucraïnesos a diverses regions del país, també sobre la península de Crimea, annexionada el 2014 per Moscou, un pas no reconegut per la comunitat internacional.