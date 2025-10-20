Moren dues persones en un atac amb drons ucraïnesos a la regió russa de Bélgorod

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort en un atac amb drons executat per l'exèrcit d'Ucraïna contra una localitat russa situada a la regió de Bélgorod, segons han denunciat les autoritats de Rússia, sense que Kíiv s'hagi pronunciat ara com ara sobre l'objectiu del bombardeig.
El governador de Bélgorod, Viatxeslav Gladkov, ha afirmat en un missatge a través de Telegram que "dos civils han mort a la localitat de Iasnie Zori quan un dron ha llançat explosius contra una empresa agrícola". "Un home i una dona han mort en l'acte a causa de les ferides", ha assenyalat.
Gladkov, que ha afirmat que es tracta d'una "notícia devastadora", ha traslladat el seu condol als familiars de les víctimes mortals de l'atac, que a més ha deixat un ferit que "pateix una ferida a la cama i l'operen en un hospital de Bélgorod", ha resolt.