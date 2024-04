Moren dues persones en un atac amb drons atribuït a Ucraïna en una localitat ocupada per Rússia a Zaporíjia

MADRID, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han mort aquest dijous a causa d'un atac amb drons atribuït a l'exèrcit d'Ucraïna contra un vehicle que circulava per una localitat situada a la província de Zaporíjia (est) sota el control de Rússia, segons han denunciat les autoritats prorusses.

"Drons enemics han atacat la localitat de Novokarlivka", ha indicat el governador prorús de Zaporíjia, Ievgueni Balitski a Telegram, on ha especificat que han destruit "un vehicle civil". "Un home i una dona han mort i els seus quatre fills menors han quedat orfes", ha detallat.

"Els serveis d'emergència són a la localitat. He donat ordres per atendre els nens. En aquests moments disposen d'assistència psicològica i social", ha dit, sense que les forces armades d'Ucraïna s'hagin pronunciat ara com ara sobre aquestes denúncies.

Zaporíjia és, amb Donetsk, Luhansk i Kherson, una de les províncies parcialment ocupades per Rússia des de l'inici de la invasió el febrer del 2022 que van ser annexionades l'octubre del 2022 per Moscou.