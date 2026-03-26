Moren dues persones a Abu Dhabi per l'impacte de les restes d'un míssil balístic

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs Units (EAU), a causa de l'impacte dels fragments d'un míssil interceptat pels sistemes de defensa antiaèria, enmig de la guerra al Pròxim Orient des de l'ofensiva el 28 de febrer dels Estats Units i Israel contra l'Iran.
L'oficina de mitjans d'Abu Dhabi ha assenyalat en un comunicat a través de les xarxes socials que les restes han caigut a la carretera Sweihan i ha afegit que "l'incident ha provocat la mort de dues persones no identificades, tres ferits i danys a diversos vehicles".
Així, ha ressaltat que l'accident es deriva de "la intercepció d'un míssil balístic" i ha reclamat a la població que s'informi "únicament a través de fonts oficials i que eviti difondre rumors o informació no verificada".
Les autoritats emiratianes han assegurat haver interceptat desenes de míssils i drons disparats per l'Iran, que ha llançat atacs contra Israel i interessos nord-americans al Pròxim Orient, incloses bases militars, en resposta a l'ofensiva dels Estats Units i Israel, iniciada enmig de les converses entre Washington i Teheran per mirar d'arribar a un nou acord nuclear.