Moren dotze persones a causa d'un accident en una mina de carbó al nord-est de la Xina

MADRID, 21 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys dotze persones han mort a causa d'un accident registrat dimecres en una mina de carbó situada a la província xinesa de Heilongjiang (nord-est), segons han confirmat aquest dijous les autoritats del gegant asiàtic.

L'oficina d'informació del districte de Hengshan ha detallat que l'incident va tenir lloc a la mina de Kunyuan, situada a la localitat de Jixi, sense que ara com ara n'estiguin clares les causes, tal com ha recollit l'agència xinesa de notícies Xinhua.

Aquests accidents són freqüents a les mines de carbó de la Xina i sovint han desencadenat campanyes d'inspecció nacionals destinades a erradicar les violacions de la normativa vigent i a portar els funcionaris davant la justícia per incompliment.