Moren dos policies per trets en una protesta de seguidors de Morales a Bolívia

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

Dos agents de la Policia de Bolívia han mort per trets durant una "emboscada" per seguidors de l'expresident Evo Morales en el municipi de Llallagua, al sud-oest del país, en un incident en el qual també ha resultat ferit un tercer efectiu.

El ministre de Govern, Roberto Ríos, ha confirmat a les seves xarxes socials "la defunció de dos efectius de la Policia Boliviana". "Ells van ser vilment assassinats per trets d'arma de foc mentre complien el seu deure protegir a la ciutadania, enmig d'una jornada marcada per la violència promoguda per sectors radicals afins a Evo Morales", ha denunciat.

El dirigent ha identificat als morts com Carlos Enrique Apata Tola i Brayan Barrozo Rodríguez, tots dos sotstinents, mentre que el capità Daynor Miranda Blanco encara es debat entre la vida i la mort.