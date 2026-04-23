Moren dos palestins tirotejats en un cotxe al centre d'Israel

Europa Press/Contacto/Matteo Placucci
MADRID, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
Almenys dos palestins han mort a la nit d'aquest dimecres, després de ser el blanc de trets contra el seu vehicle prop de la ciutat de Lod, al centre d'Israel, en un nou atac contra les comunitats palestines de la zona.
Segons ha informat la televisió pública israeliana, Kan, les víctimes tenien 39 i 30 anys, responien al nom d'Abú Laban Muatz i Mohamed Abdel Haidi, respectivament, i van ser atacades mentre circulaven a l'interior d'un cotxe en plena carretera.
De fet, el propi servei d'emergències Magen David Adom (MDA) --l'Estel de David Vermella-- ha informat de la mort de dos homes, d'uns 30 anys, per compte de "ferides penetrants", en aquesta mateixa zona.