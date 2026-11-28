Mahmoud Ajjour / Zuma Press / Europa Press
L'ONG, "indignada" per l'atac amb què ja sumen 17 professionals morts en atacs israelians a Gaza
L'Exèrcit israelià nega haver atacat l'hospital i incideix a acabar amb la "infiltració de Hamàs en ONGs"
MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys dos palestins han mort en un atac perpetrat per l'Exèrcit d'Israel contra un centre mèdic gestionat per l'ONG Metges Sense Fronteres a la ciutat de Gaza, al nord de la Franja de Gaza.
D'acord amb les informacions del diari Filastin i l'agència palestina de notícies Sanad, es tracta de dos homes identificats com a Ahmed Abu Hassira i Muath Subh, que treballaven com a guàrdies de seguretat per a la secció belga de MSF a Gaza.
El bombardeig de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) ha tingut lloc sobre aquesta clínica situada a prop de l'Hospital Al-Xifa, un dels més importants de l'enclavament palestí, i ha deixat també diversos ferits.
Metges Sense Fronteres ha confirmat la mort dels seus empleats que treballaven com a "vigilants" en una de les seves clíniques a Gaza, un extrem pel qual des de l'ONG se senten "devastats i indignats".
"Es tracta d'un atac directe contra MSF", ha assegurat l'organització, que argumenta que les seves "instal·lacions estaven clarament senyalitzades amb els logotips de MSF, i la seva ubicació havia estat comunicada a l'exèrcit israelià, que n'estava al corrent".
A les seves xarxes socials, ha traslladat la seva "solidaritat" amb els familiars de les víctimes i ha exigit "que es rendeixin comptes" pel succés, elevant ja a 17 el nombre total de companys de MSF morts a la Franja de Gaza.
Per la seva banda, l'Exèrcit israelià ha confirmat els atacs contra els treballadors palestins, tot i que ha negat haver bombardejat l'hospital o haver causat danys en les infraestructures mèdiques de la zona, però sí que ha tornat a incidir en el fet que l'operació s'emmarca en l'actuació contra la "infiltració de l'organització terrorista Hamàs en organitzacions internacionals".
"Els terroristes van ser neutralitzats des de l'aire amb l'objectiu d'eliminar l'amenaça que representaven. Abans de l'atac es van prendre mesures de precaució per reduir al mínim els danys previsibles a la població civil a conseqüència del mateix, inclòs l'ús d'armament de precisió i observacions aèries", han assegurat a través d'un comunicat a les seves xarxes socials.
Amb aquestes dues víctimes, ja són sis els morts aquest divendres a l'enclavament palestí a mans de l'Exèrcit israelià, que també ha atacat Jabàlia (nord) i Rafah (sud).