Moren deu civils per error en un bombardeig de la Força Aèria de Nigèria al nord-est del país

Almenys deu civils han mort per error després d'un bombardeig de la Força Aèria de Nigèria contra dos llogarets a Silame, una localitat de l'estat de Sokoto, situat al nord-est del país, un incident que ja està sent investigat per les autoritats del país africà.

L'Agència Nacional per al Maneig d'Emergències (NEMA) ha indicat en un comunicat que el projectil va ser llançat durant el vespre per un avió de combat contra objectius del grup jihadista Lakurawa, vinculat a Estat Islàmic, si bé va impactar per error en les comunitats de Gidan Bisa i Runtawa.

L'incident, que ja està sent investigat per les autoritats, va provocar a més "la pèrdua d'animals", així com la "destrucció d'aliments". La NEMA ha informat que el governador de Sokoto, Alhaji Ahmed Aliyu, ha visitat les comunitats afectades i ha expressat les seves condolences a les famílies de les víctimes.

Per la seva banda, el portaveu de la Força Aèria, Olusola Akinboyewa, ha informat que l'atac es va dur a terme sobre la base d'informació d'Intel·ligència "creïble", si bé ha assegurat que farà una investigació a fons sobre la mort d'aquests civils, segons ha recollit el diari 'The Daily Trust'.