Moren cinc catalans després d'estavellar-se un helicòpter en el riu Hudson de Nova York

MADRID, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

Sis persones, entre elles cinc espanyols membres d'una mateixa família catalana, han mort aquest dijous després d'estavellar-se un helicòpter turístic en el riu Hudson prop del moll 40 de la ciutat nord-americana de Nova York en un accident que investiga l'Administració Federal d'Aviació.

L'alcalde de Nova York, Eric Adams, ha confirmat en declaracions a la premsa que no hi ha hagut supervivents i que les víctimes són el pilot i una família --un matrimoni i els seus tres fills-- "que venien de visita des d'Espanya, amb la informació preliminar que tenim en aquest moment". "Tres nens i tres adults es trobaven a bord" de l'helicòpter, ha indicat, traslladant la seva gratitud als rescatistas.

Dos de les víctimes van ser traslladades a l'hospital, on "van sucumbir a les seves ferides", mentre que les altres quatre van ser declarades mortes en el lloc de l'accident, ha informat la comissionada del Departament de Policia de Nova York, Jessica Tisch.

"De moment, els noms es mantenen en reserva a l'espera de notificar a la família", ha afegit en declaracions a la premsa recollides per la cadena de televisió nord-americana NBC News.

El Departament de Bombers de Nova York ha rebut una trucada sobre les 15.17 hores (hora local) arran de l'incident. L'helicòpter, un model Bell 206, va volar durant uns 16 minuts abans de caure a l'aigua. Poc abans de precipitar-se al buit, l'aparell va envoltar l'Estàtua de la Llibertat abans de remuntar el riu Hudson cap al pont George Washington.

El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha mostrat les seves condolences a "els afins de les víctimes en aquest moment tan punyent". "Les notícies que avui ens arriben de l'accident d'helicòpter en el riu Hudson són devastadores", ha escrit en un missatge a la xarxa social X, en el qual ha titllat la tragèdia de "inimiginable".

Per la seva banda, l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, ha lamentat el "terrible accident". "Les imatges de l'accident són horribles. Déu beneeixi a les famílies i amics de les víctimes", ha assenyalat a Truth Social, on ha indicat que "en breu s'anunciarà què va ocórrer exactament i com".