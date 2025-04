Moren almenys tres palestins per bombardejos de les FDI sobre la ciutat de Gaza i el camp de Khan Yunis

MADRID 12 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys tres civils palestins han perdut la vida i un nombre encara per determinar han resultat ferits a conseqüència d'una sèrie d'atacs aeris de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) sobre la ciutat de Gaza i el campament de refugiats de Khan Yunis, ha informat aquest dissabte a primera hora l'agència de notícies Wafa.

Dos dels morts es trobaven a la seva residència familiar, situada a l'est del barri de Tuffah, a l'est de la ciutat de Gaza, quan un vehicle aeri no tripulat israelià ha impactat contra l'habitatge i ha causat la mort tots dos.

El tercer dels morts ha mort fruit d'un bombardeig de les forces israelianes sobre una tenda de campanya que servia de refugi a persones desplaçades a la zona d'Al-Mawasi de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza.

Aquests atacs tenen lloc un dia després que les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han elevat a més de 50.900 els palestins morts a causa de l'ofensiva de l'exèrcit d'Israel contra l'enclavament, desencadenada després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.

En concret, el Ministeri de Sanitat gazià ha indicat en un comunicat que fins ara s'han confirmat 50.912 morts i 115.981 ferits, entre ells 1.542 morts i 3.940 ferits des del 18 de març, quan Israel va trencar l'alto el foc aconseguit al gener i va reactivar els seus atacs.