Moren almenys tres civils i altres set resulten ferits en un atac ucraïnès contra Crimea

Europa Press/Contacto/Sergei Malgavko - Arxiu
MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones han mort i altres set han resultat ferides en un atac ucraïnès perpetrat a la matinada d'aquest dijous contra la ciutat de Simferopol, a la península de Crimea, segons el balanç preliminar donat a conèixer per les autoritats russes.
"Com a resultat d'un atac enemic contra edificis no residencials a Simferopol, segons dades preliminars, tres persones han perdut la vida i altres set han resultat ferides", ha informat el governador de Crimea, Sergei Aksionov, en un missatge a Telegram.
Després d'assenyalar que els serveis d'emergència romanen treballant en el lloc dels fets, el jerarca crimeu ha traslladat el seu "més sincer i profund" condol als familiars i amics de les víctimes, desitjant, al seu torn, la "ràpida recuperació" de tots els ferits.