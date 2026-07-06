Moren almenys set persones i 24 resulten ferides en bombardejos russos sobre Kíiv

Europa Press/Contacto/Louis Lemaire-Sicre
MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Almenys set persones han mort i altres 24 han resultat ferides a causa de nous bombardejos russos contra Kíiv, hores després que el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, hagi citat informacions d'intel·ligència sobre un proper atac massiu contra la capital del país.
"Cinc persones han mort en l'atac rus. El meu més sentit condol a la família i als amics. No hi ha paraules que puguin alleujar aquest dolor", ha declarat en xarxes el governador militar de Kíiv, Timur Tkachenko, que poc després ha assenyalat que "els equips de rescat han recuperat altres dos cadàvers d'entre els enderrocs". En conseqüència, ha assenyalat, "el nombre de víctimes ha augmentat a set".
En el mateix missatge, el dirigent militar ha assenyalat que "el nombre de ferits és de 24 persones", abans de concloure amb cruesa que "els russos són assassins".