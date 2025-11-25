Moren almenys 3 persones en atacs ucraïnesos contra el sud-oest de Rússia

MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 3 persones han mort i una dotzena han resultat ferides a la matinada d'aquest dimarts al sud-oest de Rússia a causa d'atacs aeris ucraïnesos contra les regions de Krasnodar i Rostov, a la qual corresponen les tres víctimes mortals, segons han informat les autoritats russes.
"L'atac enemic d'aquesta nit ha causat un gran dolor: una persona ha mort a Taganrog", ha informat el governador de Rostov, Yuri Sliusar, a través del seu canal de Telegram, on ha informat que "altres deu residents de Taganrog i del districte de Neklinovski", que envolta a la ciutat, han resultat ferits.
Poc després, ha lamentat que, "desafortunadament, els metges no han pogut salvar a dues persones més, que han mort a causa de les seves ferides a l'hospital".