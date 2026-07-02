Moren almenys nou persones i altres 34 resulten ferides en nous atacs russos contra Kíiv

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MADRID, 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Una nova onada d'atacs amb míssils i drons de l'Exèrcit rus ha interromput la nit d'aquest dimecres a la capital d'Ucraïna, Kíiv, on fins al moment s'han registrat almenys nou morts i 34 persones ferides, inclòs un menor, així com múltiples incendis i edificis destruïts.
"S'han confirmat nou morts; s'està verificant la informació sobre diverses persones més, i les tasques de rescat continuen. També s'han confirmat 34 ferits, entre ells almenys un nen", ha informat aquest dijous a xarxes socials el cap de l'Administració Militar de Kíiv, Timur Tkachenko, que ha transmès les seves "més sinceres condolences a les famílies de totes i cadascuna de les persones que han perdut la vida a mans de Rússia".
De qualsevol manera, el responsable ha incidit que "actualment, els serveis d'emergència estan treballant per desplegar centres d'operacions prop de les zones més afectades". "S'observen nombrosos atacs directes contra edificis residencials, on, lamentablement, s'està rescatant a persones d'entre els enderrocs, incloent als morts", ha subratllat.