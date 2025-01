Moren almenys dues persones i 18 resulten ferides en estavellar-se una avioneta en el sud de Califòrnia

MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han mort i 18 han resultat ferides aquest dijous en estavellar-se una avioneta contra un edifici comercial en la localitat nord-americana de Fullerton, en el sud de l'estat de Califòrnia, han informat les autoritats locals.

La Policia de Fullerton, ciutat del comtat d'Orange, ha confirmat a través de les seves xarxes socials la mort de dues persones com a resultat de l'accident aeri que ha deixat a més 18 ferits, dels quals vuit van ser atesos i donats d'alta 'in situ', mentre la resta van ser traslladats a hospitals dels voltants per rebre tractament mèdic.

Les autoritats estan investigant les causes del xoc, que ha tingut lloc abans de les 14.00 hores (23.00 hores en l'Espanya peninsular i Balears), quan van rebre un avís, provocant un incendi i obligant als residents a evacuar la zona.