Seth Sidney Berry / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys dotze persones, entre elles dones i nens, han mort aquest dimecres en una sèrie d'atacs armats registrats en una zona muntanyenca del municipi de Yorito, en el departament de Yoro (nord d'Hondures), segons ha informat la Policia Nacional hondurenya, la principal hipòtesi de la qual apunta a una represàlia d'estructures criminals enfront de les recents operacions policials a la zona.
D'acord amb les primeres diligències difoses per la Secretaria de Seguretat, els successos es van produir en quatre escenaris diferents: tres atacs perpetrats en el poble de Vallecillo i un altre en el poble de Pacayal.
Les autoritats han precisat que les línies d'investigació contemplen com a possible mòbil "una reacció d'estructures" delictives davant les intervencions desenvolupades per les forces de seguretat en aquest sector, si bé han matisat que aquesta tesi continua sota anàlisi i no constitueix encara una conclusió definitiva.