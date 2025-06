Moren almenys disset palestins en dos atacs israelians a la Franja de Gaza

MADRID 7 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys disset palestins han mort aquest dissabte per atacs de les forces israelianes a les regions de Khan Yunis i Rafah, a la Franja de Gaza, unes hores després que es fes públic el recompte de 50 persones mortes el dia anterior.

L'agència de notícies WAFA ha informat de la mort de dotze palestins després del bombardeig a tendes de campanya dels desplaçats a l'oest de Khan Yunis, on els quatre membres d'una mateixa família --pare, mare i dos fills-- ha perdut la vida i més de 40 persones han resultat ferides.

Així mateix, cinc ciutadans han mort i un nombre indeterminat han estat ferits pels trets de les Forces de Seguretat d'Israel (FDI) prop d'un centre d'ajuda humanitària a l'oest de Rafah.

Per tant, la xifra de morts a zones pròximes als punts de recollida d'aliments i ajuda de la Franja de Gaza, gestionats per la Fundació Humanitària de Gaza (GHF, per les seves sigles en anglès) que està emparada per Israel i els Estats Units, s'eleva a 115 persones des del 27 de maig.

L'ofensiva d'Israel, llançada després dels atacs del 7 d'octubre del 2023, ha causat fins avui més de 54.000 morts i més de 125.000 ferits, segons les dades del Ministeri de Sanitat gazià.