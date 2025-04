Moren almenys cinc palestins en un atac d'Israel sobre Beit Lahia, al nord de la Franja de Gaza

MADRID, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc palestins han mort en les últimes hores a conseqüència d'un atac perpetrat per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) contra una tenda de campanya usada per desplaçats a Beit Lahia, al nord de la Franja de Gaza.

El diari 'Filastín', afí al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), ha confirmat que cinc persones han mort després que l'Exèrcit israelià hagi bombardejat a primera hora d'aquest dimecres una tenda de campanya a l'àrea d'Al Razan, situada en l'esmentada localitat del nord de l'enclavament palestí.

El balanç oficial de víctimes per l'ofensiva militar d'Israel sobre la Franja de Gaza ha aconseguit aquest dimarts el llindar dels 51.000 morts i més de 116.000 ferits, si bé les autoritats gazianes, vinculades a Hamas, han recordat que es tracta de recomptes provisionals lloc que hi hauria víctimes soterrades sota els enderrocs o en zones que segueixen sent inaccessibles per als serveis d'emergència.