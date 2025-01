Moren almenys 53 palestins en una onada d'atacs d'Israel contra la Franja de Gaza

MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 53 palestins han mort i desenes han resultat ferits en una onada d'almenys 15 atacs perpetrada aquest dilluns per l'Exèrcit israelià contra la ciutat de Gaza, en el nord de la Franja, i altres punts de l'enclavament.

Fonts mèdiques han confirmat a l'agència de notícies palestina WAFA que "53 màrtirs van arribar als hospitals" de l'esmentada localitat "des de les primeres hores de l'alba, a causa de les successives incursions israelianes" en diferents àrees.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han llançat almenys "15 atacs", la majoria d'ells amb avions de combat i drons, tenint com a objectiu "12 comunitats civils i una escola que albergava a persones desplaçades en diferents barris de la ciutat de Gaza", sent el d'Al Daraj el més afectat amb 12 morts, 5 d'ells a l'escola Salah al Din.

A més, les forces israelianes han bombardejat les zones de Shujaiya, on han mort 11 palestins, i als voltants de l'encreuament d'Al Ghafri, on s'han matat a altres 6.

La majoria de les víctimes han estat traslladades a l'hospital d'Al Ahli, on la situació és "molt difícil a causa del gran nombre de màrtirs i ferits". "Els ferits estan sagnant en el terra al pati de l'hospital i els metges no poden fer res a la llum del creixent nombre de víctimes i la falta de llits i subministraments mèdics", han lamentat les fonts citades per WAFA.

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), han elevat aquest dilluns a prop de 46.600 els morts per l'ofensiva deslligada per Israel contra l'enclavament després dels atacs executats el 7 d'octubre de 2023 contra el país, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats.