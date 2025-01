Moren almenys 50 palestins, 33 d'ells en el nord de la Franja de Gaza, víctimes d'atacs israelians

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 50 palestins han mort aquest dimecres víctimes dels continus atacs de l'Exèrcit israelià contra la Franja de Gaza, la majoria d'ells en el nord de l'enclavament, on s'han registrat 33 morts.

Fonts mèdiques han confirmat aquestes xifres a l'agència de notícies palestina WAFA, després de conèixer un bombardeig perpetrat en les últimes hores de la jornada d'aquest dimecres per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) contra un habitatge a Deir al Balá, en el centre de la Franja, que ha matat a quatre persones i ferit a un nombre indeterminat.

La residència atacada es troba prop d'un centre sanitari de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins a Orient Pròxim (UNRWA), en l'oest de l'esmentada localitat.

Prèviament, les tropes israelianes han bombardejat almenys tres punts diferents de la ciutat de Gaza, en el nord, entre elles un parc municipal, deixant almenys vuit víctimes mortals i un nombre desconegut de ferits.

WAFA ha informat així mateix de la mort de quatre persones en un atac israelià prop de la Mesquita d'Al Quba de la ciutat de Jan Yunis, en el sud de l'enclavament palestí.

Les autoritats de la Franja, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), han xifrat aquest dimecres en gairebé 46.000 els morts i prop de 109.300 els ferits per l'ofensiva militar llançada per Israel fa ja més d'un any després dels atacs perpetrats pel grup armat palestí en sòl israelià.