Moren almenys 21 persones pels atacs d'Israel contra diferents localitats del nord de Gaza

MADRID, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys 21 persones han mort i un nombre indeterminat ha resultat ferit en bombardejos perpetrats per l'Exèrcit d'Israel sobre diferents punts del nord de la Franja de Gaza, entre ells l'Hospital Kamal Adwan.

Segons ha informat la cadena panàrab Al-Jazeera, vuit persones han mort i "diverses més" han estat ferides en un atac de la força aèria israeliana a primera hora d'aquest dimecres contra un habitatge familiar a Jabalia. Posteriorment, el Centre d'Informació Palestí ha elevat a dotze el nombre de morts per aquesta agressió i ha informat a més de que hi ha deu persones donades per desaparegudes.

Així mateix, s'ha registrat un altre atac de les tropes israelianes al barri de Sabra, al sud-oest de la ciutat de Gaza. Si bé fins al moment es desconeix el nombre exacte de víctimes, el citat portal d'informació ha anunciat que ha mort un membre de la Defensa Civil Palestina a Gaza i altres tres han estat ferits mentre treballaven en les tasques de rescat.

Per la seva banda, Al-Jazeera ha confirmat que el seu corresponsal Hossam Shabat ha resultat "lleument" ferit quan informava del bombardeig.

Aquests atacs han tingut lloc poc després del bombardeig israelià contra l'Hospital Kamal Adwan, on, segons ha denunciat el seu director, el doctor Hussam Abu Safia, el sostre i els pisos superiors han estat destruïts.

Fonts locals han confirmat a l'agència palestina WAFA, que diverses persones van ser traslladades a aquest centre hospitalari després de resultar ferides per un atac de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en la tarda del dimarts sobre un edifici residencial en Beit Lahia, que ha matat almenys a altres vuit gazians.