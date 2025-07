Moren almenys 19 palestins, inclòs un nen, per atacs aeris de les FDI a la Franja de Gaza

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys 19 civils palestins han mort, entre ells un nen, en bombardejos perpetrats per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) durant la matinada d'aquest diumenge sobre diferents punts de la Franja de Gaza, que han impactat majoritàriament contra habitatges particulars i campaments de desplaçats.

Una desena d'aquests ciutadans han perdut la vida després d'un bombardeig de l'exèrcit israelià que ha destruït una casa familiar situada en un barri a l'oest del campament de Nuseirat, al centre de la Franja, segons ha informat l'agència de notícies Wafa, citant fonts locals.

El mateix mitjà ha notificat la mort de cinc persones més en un atac aeri que ha tingut com a objectiu una casa a l'oest de la ciutat de Gaza.

A la mateixa ciutat, un altre llançament israelià ha provocat la defunció d'una nena, la casa de la qual s'ha vist afectada per un atac que ha deixat a més diversos ferits als voltants de la Mesquita del Complex Islàmic.

Finalment, uns altres tres civils han mort arran d'un bombardeig que va tenir com a objectiu una tenda de campanya per a persones desplaçades a la zona d'Al-Mawasi, a oest de Khan Yunis, al sud de l'enclavament palestí.

Les víctimes mortals d'aquesta matinada se sumen als 57.882 morts i 138.095 ferits reportats des del 7 d'octubre del 2023 per les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), segons l'últim recompte publicat aquest dissabte.

El Ministeri de Sanitat de Gaza ha destacat que almenys 7.311 persones han mort i 26.054 han resultat ferides des del 18 de març, data en què l'exèrcit d'Israel va trencar l'alto el foc aconseguit al gener amb Hamas i va rellançar la seva ofensiva contra la Franja.

Així mateix, han xifrat en 805 els palestins morts per trets de les tropes israelianes quan intentaven obtenir ajuda humanitària, incidents que s'han saldat a més amb més de 5.252 ferits durant el poc més d'un mes d'operacions de la Fundació Humanitària per a Gaza (GHF), emparada per Israel i els Estats Units.