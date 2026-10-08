Moren 33 persones en un atac de Rússia a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk

Cameron Jones-Manley / Zuma Press / Europa Press
MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys 33 persones han mort i una vintena més han resultat ferits com a conseqüència d'un atac de l'exèrcit rus a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk, la majoria després que un míssil hagi impactat en dos autobusos.
El Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna ha informat que són 30 les víctimes mortals de l'atac rus amb una bomba guiada model D-30 SN UMPB que ha caigut a les 10:00, hora local, sobre dos autobusos, mentre que tres més han mort després d'un bombardeig a la localitat de Bilenke.
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, se n'ha fet ressò a les xarxes socials, si bé en el moment de fer-ho la xifra de morts no havia estat actualitzada. Juntament amb l'atac a Kramatorsk, ha lamentat altres ofensives russes amb víctimes mortals en les últimes hores.
Si bé Zelenski ha tornat a donar les gràcies als socis "que no han restat en silenci" sobre aquests "crims", també els han instat a anar més enllà de les "paraules" i accelerar els enviaments dels paquets de defensa.
"El subministrament d'antimíssils, municions per a la nostra aviació de combat, inversions en interceptors: tot això efectivament funciona per salvar vides cada dia", ha remarcat.
L'atac arriba quan el país està de dol nacional per la trentena de morts registrats en l'onada d'atacs russa de dimecres contra la capital, Kíiv, i dotze províncies d'Ucraïna, incloent 22 morts a la regió de Txerníhiv, la més castigada pels bombardejos.