Moren 29 persones en estavellar-se un avió rus a Crimea

MADRID, 1 abr. (EUROPA PRESS) -
Fins a 29 persones han mort aquest dilluns en estavellar-se l'avió de transport militar en el qual viatjaven a la península de Crimea --territori ucraïnès annexionat per Rússia--, en un incident pel qual les autoritats han apuntat a una possible "error tècnic" com a explicació dels fets.
"Un equip de recerca i rescat ha localitzat el lloc de l'accident de l'An-26. Segons les informacions, sis tripulants i els 23 passatgers a bord han mort", ha informat el Ministeri de Defensa rus en un comunicat recollit per l'agència Interfax.
L'avió no hauria registrat danys previs a la caiguda, per la qual cosa "la causa preliminar de l'accident és un error tècnic", ha apuntat la cartera, que disposa d'una comissió treballant sobre el terreny.