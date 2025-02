Moren 22 persones que fugien del conflicte a l'est de RDC després d'enfonsar-se l'embarcació en què viatjaven

MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -

Almenys 22 persones que fugien del conflicte a l'est de la República Democràtica del Congo (RDC) han mort i dues més han desaparegut després de l'enfonsament d'una embarcació dimecres passat a la nit a l'enclavament pesquer de Lunyasenge, al nord-est del país, segons han confirmat les autoritats locals.

L'accident es va produir a causa de les condicions meteorològiques desfavorables i la sobrecàrrega del vaixell, segons ha dit el president de la societat civil de Kyavinyonge, Delphin Malekani, tal com ha recollit l'emissora congolesa finançada per les Nacions Unides Radio Okapi.

La majoria de les víctimes eren persones desplaçades que fugien de Goma, capital de la província de Kivu del Nord, després que el grup rebel Moviment 23 de Març (M23) es va fer amb el control de la ciutat en la seva ofensiva contra l'exèrcit congolès a l'est del país.

Malekani ha explicat que els afectats van embarcar amb l'objectiu de creuar el Vitshumbi, situat al Parc Nacional de Virunga, on el trànsit al llac havia estat suspès des del març del 2024. Una cop es va notificar l'accident, els voluntaris de la zona van iniciar una operació de recerca per localitzar els cossos i les persones desaparegudes.

L'M23, integrat principalment per tutsis congolesos, ha pres durant les últimes setmanes el control de Goma i Bukavu, capital de la província de Kivu del Sud, en una ofensiva que li ha permès prendre diverses localitats i que ha deixat milers de morts, segons les Nacions Unides.

L'ofensiva ha portat la RDC a acusar directament Ruanda de desplegar tropes al seu territori per donar suport a les operacions de l'M23, mentre que Kigali acusa Kinshasa de reprimir els tutsis congolesos amb suport de grups armats com les Forces Democràtiques per a l'Alliberament de Ruanda (FDLR) --fundada per hutus fugits després del genocidi a Ruanda el 1994-- i d'altres milícies locals.