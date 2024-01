Moren 21 militars d'Israel en un atac a un carro de combat i l'esfondrament de dos edificis a Gaza

El ministre de Defensa israeliana parla de "matí difícil i dolorós" i diu que "és una guerra que determinarà el futur d'Israel"

MADRID, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 21 militars israelians van morir el dilluns en una zona situada al centre de la Franja de Gaza després d'un atac amb granada propulsada amb coet contra un carro de combat que protegia a un grup de soldats que estaven col·locant explosius a dos edificis per a la seva demolició i el posterior enderroc d'aquestes estructures.

El portaveu de l'Exèrcit israelià, Daniel Hagari, ha explicat que "les forces estaven operant en un espai que separa localitats israelianes de Gaza, prop de Kisufim" i ha agregat que es trobaven "a uns 600 metres de la frontera".

Així, ha sostingut que aquestes forces estaven encarregades d'"eliminar edificis i infraestructura terrorista" a l'àrea per "crear les condicions de seguretat adequades per a la tornada a les seves llars dels residents del sud (d'Israel)", segons un comunicat publicat per l'Exèrcit a través de la seva pàgina web.

Hagari ha manifestat que, segons les informacions disponibles en aquests moments, "una granada propulsada per coet va ser disparada per terroristes contra un carro de combat que donava seguretat a les forces i, alhora, va tenir lloc una explosió en dos edificis que es van esfondrar a conseqüència d'això".

"La majoria dels militars estaven a dins i a prop dels edificis", ha detallat Hagari, que ha afegit que "els edificis es van esfondrar aparentment a causa de les mines col·locades per les nostres forces en el seu interior per enderrocar els edificis".

"Encara estem investigant els detalls de l'incident i la causa de l'explosió", ha apuntat, abans d'afegir que les forces desplegades a la zona han participat durant les últimes hores en esforços per rescatar els presents i localitzar i evacuar a les víctimes, en una operació "molt complicada".

Hagari ha desvetllat a més els noms de deu dels morts en l'incident, una vegada que les seves famílies han estat notificades. "Vull deixar clar que publiquem informació verificada només després d'informar a les famílies. Darrere dels rumors hi ha famílies que travessen els seus moments més difícils", ha argüit.

"La guerra té un cost molt gran i dolorós. Aquests reservistes, que van fer un pas al capdavant per la bandera, van sacrificar el més valuós de tot per la seguretat de l'Estat d'Israel i perquè tots puguem viure aquí de forma segura", ha reblat el portaveu de l'Exèrcit d'Israel.

De moment cap grup ha reclamat l'autoria de l'atac, si bé les Brigades Ezzeldin al Qassam, braç armat del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han publicat en el seu compte en Telegram un muntatge en el qual es pot veure un número 20 explotant i nombrosos cascos militars al terra.

REACCIONS A ISRAEL

Després de l'anunci de Hagari, el ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, ha parlat d'"un matí difícil i dolorós". "Els nostres cors estan amb les famílies al seu moment més difícil", ha sostingut en un missatge publicat en el seu compte a la xarxa social X. "Aquesta és una guerra que determinarà el futur d'Israel durant les properes dècades. Els nostres soldats caiguts ens obliguen a aconseguir els objectius de la guerra", ha dit, abans de traslladar les seves condolences als familiars dels militars morts.

Així mateix, el president d'Israel, Isaac Herzog, ha dit que es tracta d'un matí insuportablement difícil" i ha lamentat que "cada vegada més noms dels millors fills (d'Israel) s'afegeixin a les tombes dels herois, en una guerra en la qual no hi ha justícia". "Les intenses batalles estan tenint lloc en un espai extremadament desafiador i enviem fortalesa als soldats i a les forces de seguretat, que treballen amb determinació interminable per materialitzar els objectius de la batalla", ha manifestat.

Herzog ha traslladat igualment les seves condolences a les famílies dels morts, un fet que també ha fet Benjamin Gantz, membre del gabinet de guerra creat a Israel després dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamas.

En aquest sentit, Gantz ha parlat d'"un matí difícil" i ha demanat "romandre units, recordar l'alt preu que Israel està forçat a pagar per una guerra justa i el noble objectiu pel qual han caigut els herois: assegurar el futur, aconseguir la tornada de les nostres filles i fills i cuidar d'Israel per sempre".

Per la seva banda, el ministre de Seguretat Nacional, l'ultradretà Itamar Ben Gvir, ha parlat igualment d'un "matí difícil i dolorós" i ha ressenyat que el succés "deixa més clar que mai" que l'Exèrcit no ha de reduir la intensitat de les seves operacions a la Franja de Gaza.

"Hem de seguir cometent, aixafant i arrasant a l'enemic nazi a Gaza, amb tot el nostre poder", ha dit. "La sang de centenars dels nostres millors fills no va ser vessada en va", ha assenyalat Ben Gvir, qui ha advocat per "aixafar i destruir a Hamas i aconseguir la volta de tots els ostatges", segons ha informat el diari 'The Times of Israel'.

D'aquesta forma, ascendeixen a prop de 220 els militars d'Israel morts des de l'inici de l'ofensiva contra Gaza, llançada després dels atacs perpetrats per Hamas, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats --130 dels quals segueixen retinguts--, segons els balanços de les autoritats israelianes.

Les autoritats de Gaza, controlades pel grup islamista, han denunciat fins avui prop de 25.300 morts pels atacs d'Israel, als quals se sumen uns 360 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est a les mans de les forces de seguretat israelianes i en atacs per part de colones des del 7 d'octubre.