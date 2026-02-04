Moren 15 migrants després de xocar amb un vaixell de la Guàrdia Costanera de Grècia

Europa Press/Contacto/Eurokinissi - Arxiu
MADRID 4 febr. (EUROPA PRESS) -
Almenys 15 persones han mort aquest dimarts i 25 més han resultat ferides en un xoc entre un vaixell de la Guàrdia Costanera de Grècia i una embarcació amb migrants davant la costa est de l'illa de Quios, a poca distància de la província turca d'Esmirna.
L'accident, davant la platja de Mirsinidi, s'ha saldat amb la vida d'onze homes i quatre dones, tots migrants, segons ha confirmat la Guàrdia Costanera en un comunicat, en el qual assenyala que 25 persones més, entre ells onze menors, han estat traslladats a l'hospital Skylitseio.
També han estat traslladats a l'hospital dos membres de la tripulació de la Guàrdia Costanera, un dels agents ja ha estat donat d'alta mentre que l'altre està hospitalitzat per fer-li uns exàmens addicionals.
Per la seva banda, els Serveis d'Emergències han indicat que entre els ferits hi ha dues dones embarassades que han perdut el fetus, si bé ja estan fora de perill. Quatre dels migrants ferits han estat hospitalitzats en estat greu amb lesions al cap i als òrgans vitals.
COL·LISIÓ ENTRE EMBARCACIONS
La col·lisió s'ha produït quan la Guàrdia Costanera ha detectat una llanxa ràpida que transportava un grup de migrants que s'acostava a la platja de Mirsinidi, prop de la capital insular, després d'haver salpat de la costa turca.
Segons els guardacostes grecs, la seva embarcació duia a terme tasques de patrullatge quan ha detectat una llanxa ràpida inflable que transportava estrangers que anava sense llums cap a la costa oriental de Quios.
"L'operador de la llanxa ràpida ha ignorat els senyals visuals i acústics, ha invertit el rumb i ha col·lisionat amb l'embarcació patrullera", assenyala el comunicat. "A causa de la força de l'impacte, la llanxa ràpida ha bolcat i s'ha enfonsat", conclou.
A hores d'ara continuen les operacions de cerca i rescat amb mitjans aeris i marítims per localitzar els desapareguts, i les autoritats portuàries de Quios han obert una investigació preliminar.