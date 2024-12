Mor un turista i un altre resulta ferit en l'atac d'un tauró en aigües del mar Roig a Egipte

MADRID 30 des. (EUROPA PRESS) -

Un turista ha mort i un altre ha resultat ferit després de ser atacats per un tauró en aigües de Marsa Alam, una ciutat egípcia a la vora del mar Roig, ha confirmat aquest diumenge el Ministeri de Medi Ambient egipci en un comunicat.

Les víctimes són dos homes de nacionalitat italiana de 48 i 69 anys respectivament, segons ha informat l'agència de notícies AGI, que eren en aigües profundes quan s'ha produït l'atac de l'animal, que n'ha matat un i ferit l'altre, que ha estat ingressat a l'Hospital de Port Ghalib.

Les autoritats egípcies han format un comitè urgent per determinar les causes de l'incident i vigilar les reserves naturals amb presència de taurons en aigües de Marsa Alam, on a més han prohibit el bany.