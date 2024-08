Mor un treballador palestí de l'ONG del xef espanyol José Andrés en un bombardeig israelià a Gaza

MADRID, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

L'ONG World Central Kitchen (WCK), del xef José Andrés, ha denunciat aquest dimecres a la nit que un treballador palestí ha muerto en un bombardeig de l'Exèrcit d'Israel a prop de la ciutat palestina de Deir Al-Balá, al centre de la Franja de Gaza, en el marc de l'ofensiva israeliana contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"Encara estem coneixent els detalls d'aquesta tragèdia, però creiem que estava fora de servei en el moment (de l'atac)", ha informat WCK a través d'un comunicat publicat en el seu perfil de la xarxa social X en el qual identifica al mort com Nadi Sallout, integrant de l'equip de magatzem "des dels primers dies" de la seva missió a Rafah i "una persona humanitària fins a la medul·la".

A principis d'abril, l'Exèrcit israelià va matar a set treballadors de WCK en un bombardeig contra el seu vehicle, que anava clarament identificat i que es trobava en l'enclavament en el context de la missió humanitària iniciada junt amb l'ONG Open Arms per establir un corredor humanitari marítim entre Xipre i la Franja. Entre els morts hi havia un ciutadà britànic, un de polonès, un d'australià, dos amb la doble nacionalitat nord-americana i canadenca, a més del conductor palestí.

Després del "incident", les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van cessar a dos oficials i van amonestar a altres tres, entre ells el cap d'operacions per al Comandament Sud. Van concloure que els cinc "van gestionar malament informació crítica" i "van violar les regles d'enfrontament" marcades. També van assegurar haver pres "diverses mesures per millorar encara més la coordinació entre les organitzacions d'ajuda humanitària i les FDI, modificant i redefinint les ordres i procediments operatius per minimitzar el risc que es repeteixin aquests errors".