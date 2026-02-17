Mor el reverend Jesse Jackson, històric líder pels drets civils als Estats Units

MADRID 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El reverend Jesse Jackson, líder històric pels drets civils als Estats Units (EUA) i dues vegades candidat pel Partit Demòcrata a les presidencials, s'ha mort aquest dimarts a 84 anys, segons ha confirmat la seva família.
"El seu infrangible compromís amb la justícia, la igualtat i els drets humans va contribuir a forjar un moviment global per la llibertat i la dignitat", afirma el comunicat en el qual destaquen la seva "incansable" tasca social.
"Va elevar la veu dels qui no la tenien", enalteix la família de Jackson, amic i col·laborador de Martin Luther King. "El nostre pare va ser un líder servicial, no només a la nostra família, sinó també per als oprimits, els qui no tenen veu i els marginats d'arreu del món", recorden.
Jackson, va néixer el 1941, a Greenville, Carolina del Sud, en plena segregació racial als EUA. Va caminar al costat de Luther King en les grans marxes del 1965 abans que el 1968 presenciés l'assassinat del seu amic a Memphis.
Després d'allò, va fundar Operation PUSH, que el 1996 va passar a dir-se Rainbow PUSH Coalition després de la fusió amb The National Rainbow Coalition, una organització a través de la qual va continuar amb la defensa dels drets civils.
Va exercir com a senador de facto per al Districte de Columbia entre 1991 i 1997 i com a candidat demòcrata a la Casa Blanca en la dècada dels 80 en què va aconseguir mobilitzar el registre de milions d'electors. El novembre del 2017 va revelar que tenia Parkinson i va admetre que cada vegada li era més difícil dur a terme activitats quotidianes.
"La seva incansable creença en la justícia, la igualtat i l'amor va inspirar milions de persones i els demanem que honorin la seva memòria lluitant pels valors pels quals va viure", conclou l'escrit.