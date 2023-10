Mor la premi Nobel de Literatura 2020, la poeta nord-americana Loiuse Glück

MADRID, 14 oct. (DPA/EP) -

La premio Nobel de Literatura 2020, l'escriptora nord-americana Louise Glück, ha mort aquest divendres als 80 anys, segons ha informat a l'agència DPA el director de l'editorial Farrar, Straus and Giroux.

Glück és autora de dotze col·leccions de poesia, en les quals aborda assumptes que van des de la infància i la família fins a la solitud o la mort. Va fer el seu debut literari el 1968 amb 'Firstborn' i aviat va ser aclamada com una de les poetes més destacades de la literatura contemporània nord-americana.

Ha rebut diversos premis de prestigi, entre els quals el Premi Pulitzer (1993) i el Premi Nacional del Llibre als Estats Units (2014).

L'any 2020, l'Acadèmia sueca li va lliurar el premi Nobel de Literatura, ressaltant d'ella "la seva característica veu poètica, que amb la seva austera bellesa fa universal l'existència individual".

Glück va néixer el 1943 a Nova York i va viure a Cambridge, Massachusetts. A part dels seus escrits, va ser professora d'anglès a la Universitat de Yale, New Haven, Connecticut.

TRAJECTÒRIA

De la seva trajectòria literària destaca 'Averno' (2006), una interpretació visionària del mite del descens de Persèfone a l'infern en la captivitat d'Hades, el déu de la mort.

En una de les col·leccions més elogiades de Glück, 'The Wild Iris' (1992), la poeta nord-americana descriu el miraculós retorn de la vida després de l'hivern en el poema 'Snowdrops'.

En la seva col·lecció d'assajos s'inclou 'Proofs and Theories: Essays on Poetry' pel qual va rebre el premi Martha Albrand de literatura de no ficció de part de l'associació mundial d'escriptors PEN Club Internacional.

L'editorial valenciana Pre-Textos és la principal responsable de la publicació de l'obra de Glück en castellà. Entre els sueus títols destaca 'El iris salvaje', 'Ararat', 'Averno', 'Las siete edades', 'Vita nova' o 'Praderas'.