Mor una persona i altres quatre resulten ferides per un atac ucraïnès contra la província russa de Bélgorod

Europa Press/Contacto/Anton Vergun - Arxiu
MADRID 30 des. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats russes han denunciat aquest dimarts la mort d'una persona, així com d'altres quatre ferits, com a conseqüència d'un atac les forces ucraïnesos contra diversos vehicles que circulaven per la província fronterera de Belgorod.
La víctima mortal és una dona que viatjava en un vehicle que ha estat atacat per un dron ucraïnès al seu pas pel districte de Volokonovski. Una altra de les persones que es trobava en el seu interior ha estat traslladada a l'hospital amb ferides de metralla, similars a les quals van sofrir altres dues persones.
Ambdues viatjaven també en els seus respectius vehicles quan drons ucraïnesos han caigut sobre ells, un a l'aldea de Besonovka, al districte de Belgorod, mentre que l'altre es trobava circulant per Voznesenovka, al districte de Shebekinski, segons ha detallat el governador regional, Viacheslav Gladkov.
Una altra persona més ha sofert aquest dimarts "múltiples ferides" per tot el cos quan un dron ha impactat contra un tractor a l'aldea de Belianka, ha afegit.
Les regions russes de Belgorod, Kursk, o Vorónezh frontereres amb Ucraïna, són des de l'últim any escenaris habituals en els quals es dirimeix aquesta fase de la guerra, la qual està a prop de complir quatre anys. Les dues primeres han sofert fins i tot escaramusses de grups paramilitars, recolzats per forces ucraïneses.